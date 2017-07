Diplomatas estão frustrados e confusos com o governo Trump, diz pesquisa

Os diplomatas americanos estão sofrendo para descobrir qual mensagem o governo do presidente Donald Trump espera que eles conduzam, e veem a importância de seus postos diminuir ao passo em que o republicano procura por cortes drásticos nos orçamentos do Departamento de Estado e da Agência dos EUA para o Desenvolvimento Internacional (Usaid, na sigla em inglês).

Os resultados de uma pesquisa conduzida pelo Departamento de Estado mostra um alto nível de confusão e desmoralização entre diplomatas e funcionários públicos, que expressaram preocupações sobre seus futuros, bem como com a trajetória da política internacional dos EUA.

Os resultados do levantamento foram divulgados por funcionários do Departamento de Estado e da Usaid em um relatório de 110 páginas, divulgado pelo Wall Street Journal. Fonte: Associated Press.