Dialogar com a Coreia do Norte não é a resposta, diz Trump no Twitter

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, usou sua conta no Twitter na manhã desta quarta-feira para criticar a Coreia do Norte. Segundo ele, um diálogo de longa data entre os governos de Washington e Pyongyang não tem gerado resultados e a abordagem precisa mudar.

“Os EUA têm dialogado com a Coreia do Norte e pagado a eles dinheiro de extorsão há 25 anos. Falar não é a resposta!”, afirmou Trump em sua mensagem, sem dar mais detalhes.

LEIA TAMBÉM: EUA: senador republicano quer mais tempo para discutir nova lei de saúde pública

Nesta semana, o regime norte-coreano lançou um míssil que cruzou o espaço aéreo do Japão antes de cair no Oceano Pacífico. Ontem, o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas condenou o lançamento e disse que a Coreia do Norte violou resoluções do órgão que proíbem testes de mísseis balísticos e nucleares pelo país.