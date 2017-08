Destroier dos EUA colide com navio mercante perto de Cingapura

O destroier USS John S. McCain, da Marinha dos Estados Unidos, colidiu com o navio mercante Alnic MC perto de Cingapura, por volta das 5h30 de segunda-feira no horário local. Segundo a 7ª Frota da Marinha dos EUA, operações de busca e resgate estão sendo realizadas, e ainda não há relatos de feridos. O destroier, que estava indo para Cingapura para uma visita portuária de rotina, colidiu com o navio mercante no Estreito de Malaca e sofreu danos em seu lado esquerdo.

Esta é a segunda colisão em dois meses envolvendo um navio da 7ª Frota no Pacífico. Em junho, sete marinheiros morreram quando o destroier USS Fitzgerald colidiu com um cargueiro filipino na costa do Japão. Fonte: Associated Press.

