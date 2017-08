Descarrilamento de trem deixa pelo menos 23 mortos na Índia

Lucknow, 20 (AE) – Um descarrilamento de trem no norte da Índia deixou pelo menos 23 pessoas mortas e mais de 80 feridas, afirmaram autoridades neste domingo. Equipes de resgate trabalharam durante toda a noite para retirar vítimas do local, após o problema ocorrer na noite de sábado para domingo.

A polícia ferroviária e voluntários ajudavam a retirar feridos do Kalinga-Utkal Express, que viajava para a cidade sagrada hindu de Haridwar, oriundo de Puri, no Estado de Orissa, leste do país.

Funcionário da estação da pequena cidade de Khatauli, onde ocorreu o acidente, Rajendra Kumar disse que havia sido detectada uma ruptura no trilho do trem na sexta-feira e que trabalhadores ficaram todo o dia na área fazendo reparos. Kumar afirmou que alguns trens, movendo-se muito lentamente, haviam passado pela área mais cedo no sábado, por isso o Kalinga-Utkal Express teve autorização para seguir adiante. No caso desse trem, porém, ocorreu o descarrilamento.