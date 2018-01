Desabamento na Bolsa da Indonésia deixa ao menos 77 feridos

O piso de um mezanino na Bolsa de Jacarta, capital da Indonésia, desabou nesta segunda-feira, deixando ao menos 77 pessoas feridas.

Gravações de vídeo da segurança interna circularam na internet mostrando o desabamento, com um grupo de pessoas caindo de um altura de vários metros, à medida que a estrutura cedia sob seus pés.

Pessoas fugiram do edifício através de um salão repleto de escombros. Funcionários de emergência trataram os feridos no gramado e calçada do lado de fora da bolsa.