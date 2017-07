Derrota do Trumpcare no Senado ‘deixou o povo americano para baixo’, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou a falta de unidade do Partido Republicano, ao não conseguir aprovar um projeto que revogava e substituía parcialmente o Obamacare no Senado.

Em seu perfil no Twitter, Trump afirmou que “três republicanos e 48 democratas deixaram o povo americano para baixo. Como eu disse desde o início, deixem o Obamacare implodir e depois lidem com isso. Assistam!”.

Durante a madrugada, o líder republicano no Senado, Mitch McConnell, colocou um projeto de revogação e substituição de apenas algumas partes do Obamacare em votação. No entanto, três senadores do partido não aprovaram a proposta: John McCain, Lisa Murkowski e Susan Collins. Com a derrota, a liderança republicana não tem mais alternativas, no momento, para revogar a lei que rege o sistema de saúde dos EUA, promulgada durante o governo do ex-presidente Barack Obama.