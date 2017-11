Deputados pressionam presidente da Câmara dos EUA sobre jovens imigrantes

Aproximadamente 20 deputados republicanos estão pressionando o presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Paul Ryan, a agir rapidamente em torno da legislação que protege cerca de 800 mil jovens imigrantes levados ilegalmente para o país quando menores.

Os congressistas disseram que os esforços para conceder essa proteção contra a deportação passaria facilmente na Câmara, com dezenas de republicanos que se uniram aos democratas para apoiar qualquer projeto de lei desse teor. O futuro desses imigrantes é incerto após o presidente americano, Donald Trump, anunciar o fim das proteções temporárias concedidas pelo governo do ex-presidente Barack Obama.

Os democratas pressionaram por uma solução, mas são minoritários. O apoio de alguns republicanos reflete uma mudança política para essa questão, após um encontro de Trump com membros do Congresso semanas atrás. Fonte: Associated Press.