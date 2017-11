Deputados democratas apresentam artigos de pedido de impeachment contra Trump

O deputado democrata Steve Cohen (Tennessee) e outros cinco deputados do partido apresentaram artigos que, para eles, dão base a um pedido de impeachment contra o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, advertindo que as ações do republicano se tornaram “um perigo para a democracia”.

“Chegou o momento de deixar claro ao povo americano e a este presidente que o trem de feridos em nossa Constituição deve ser parado por meio do impeachment”, afirmou Cohen, que é integrante do Comitê Judiciário da Câmara dos Representantes.

Os cinco artigos do pedido de impeachment acusam Trump de obstrução de Justiça, de violação à cláusula de não poder receber presentes de líderes estrangeiros sem a aprovação do Congresso, e de prejudicar a independência do Poder Judiciário e a liberdade de imprensa.