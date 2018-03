Democratas rejeitam plano de Trump de proteger dreamers em troca de muro

Congressistas democratas rejeitaram uma tentativa da Casa Branca de estender a proteção a jovens imigrantes levados aos Estados Unidos ainda crianças ilegalmente, conhecidos como dreamers, em troca de US$ 25 bilhões em financiamento para um muro na fronteira com o México. As conversas ocorreram durante as negociações para a aprovação de uma lei de gastos de US$ 1,3 trilhão, que impede uma nova paralisação do governo de Donald Trump caso aprovada até o fim da semana.

Assessores de congressistas democratas disseram que os esforços para usar a medida como um veículo para estender as proteções aos dreamers pareciam ter falhado. Trump deu fim ao programa da era Obama em setembro, mas uma decisão judicial deixou o programa em vigor por enquanto.

No domingo, a Casa Branca propôs uma extensão de 30 meses das proteções do programa que protege os dreamers da deportação, mas democratas exigiram proteção para um grupo mais amplo de imigrantes. Os assessores falaram sob condição de anonimato. Fonte: Associated Press.