Dalai Lama espera que Trump e Putin trabalhem juntos pela paz mundial

O Dalai Lama disse que espera que o presidente dos Estados Unidos Donald Trump e o presidente russo Vladimir Putin trabalhem em conjunto pela paz global.

O líder espiritual dos budistas tibetanos disse que o mundo necessitava de líderes com compaixão. Ele deu as declarações no sábado. Ele disse que o mundo está se movendo em direção à paz.

Dalai Lama havia dito na Mongólia, em novembro, que não tinha “preocupações” quanto à eleição de Trump como presidente dos Estados Unidos e relatou que esperava encontrá-lo depois que assumisse o cargo.

Dalai Lama se encontrou com ex-presidentes dos EUA. Com Barack Obama, foram quatro reuniões. Essas reuniões enfurecem Pequim, que acusa o líder tibetano de tentar separar o Tibete da China. Mas Dalai Lama diz que simplesmente quer um maior grau de autonomia sob o regime chinês.