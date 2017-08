Cuba suspende emissão de novas autorizações para empreendimentos privados

Cuba anunciou um congelamento em seu aval para empreendimentos privados, ao menos por enquanto. O governo comunista decidiu suspender a emissão de novas autorizações para que as pessoas tenham restaurantes, aluguem quartos em suas casas ou trabalhem como professores particulares. Além disso, também interrompeu as permissões para profissões como vendedores ambulantes de produtos agrícolas e outros e também para as de costureiro e corretor de imóveis.

O anúncio desta terça-feira foi feito no jornal Granma, do Partido Comunista. Segundo o comunicado, os empreendimentos já em operação podem continuar. Não foi informado quanto tempo deve durar a suspensão, mas o governo disse que não tem a intenção de recuar no desenvolvimento do setor privado, iniciado em 2010.

LEIA TAMBÉM: Taxa de desemprego do México cai para 3,5%, menor nível em 11 anos

Há quase 570 mil pessoas que trabalham em empreendimentos privados em Cuba, país com pouco mais de 11 milhões de habitantes. Fonte: Associated Press.