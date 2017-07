Cuba diz que não tem intenção de ajudar a mediar solução para crise na Venezuela

Cuba afirmou que não tem intenção de tentar ajudar a mediar uma solução para a crise política e econômica que afeta a Venezuela. Em vez disso, o governo cubano manifestou apoio total ao presidente venezuelano, Nicolás Maduro.

A especulação de que Havana poderia desempenhar um papel em uma potencial mediação internacional foi provocada por uma recente visita do presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, à ilha.

No entanto, nesta quarta-feira, o segundo secretário do Partido Comunista cubano, José Ramão Machado Ventura, disse que “Cuba rejeita rotineiramente tais insinuações e exige um respeito absoluto pela soberania e autodeterminação” da Venezuela. Em suas palavras, “aqueles que, de fora, tentam dar lições sobre a democracia e os direitos humanos, ao mesmo tempo em que incentivam a violência e o terrorismo pelo golpe de Estado, devem tirar as mãos dessa nação”.