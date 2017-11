Costa Rica reabre processo contra ex-presidente peruano por caso Odebrecht

A procuradora-geral da Costa Rica, Emilia Navas, ordenou nesta quarta-feira a reabertura de uma causa penal contra Alejandro Toledo, ex-presidente do Peru, para investigá-lo por delitos relacionados com legitimação de capitais, delitos tributários, tráfico de influência, falsificação de documentos e peculato.

O Ministério Público costarriquenho detalhou que no processo penal figuram a ex-sogra de Toledo, Eva Rosa Fernenbug, o encarregado de segurança de seu governo e seu irmão, Avraham Dan On e Shai Dan

On, e o empresário Josef Arieh Maiman.

Toledo é acusado de receber US$ 20 milhões em contas bancárias na Costa Rica. O dinheiro seria proveniente de supostos subornos da construtora Odebrecht.