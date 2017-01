Corte da Coreia do Sul nega prisão de herdeiro da Samsung

A corte do Distrito Central de Seul negou nesta quinta-feira o pedido de prisão do homem mais poderoso da Coreia do Sul, Lee Jae-yong, herdeiro da Samsung Electronics, em um revés para os promotores que investigam o escândalo de tráfico de influência que derrubou a presidente do país.

Segundo um comunicado, o juiz da Corte concluiu que não havia justificativa o suficiente para prender o vice-presidente do conselho da companhia, de 48 anos.

A Samsung afirmou que “os méritos do caso podem agora ser determinados sem a necessidade de detenção”.

A decisão faz com que a empresa evite o que poderia ser uma queda abrupta do príncipe da família mais rica do país, um homem criado para liderar a companhia mais bem sucedida da Coreia do Sul. Ela acontece após uma campanha feita por grupos empresariais e jornais alertando que a prisão poderia prejudicar a economia.

Segundo promotores, Lee deu 43 bilhões de won (US$ 36 milhões) em propina à presidente Park Geun-hye e Soon-sil, sua confidente, esperando apoio para um processo de aquisição. Fonte: Associated Press.

