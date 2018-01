Coreia do Sul não irá renegociar acordo com Japão sobre escravas sexuais na guerra

O Coreia do Sul disse nesta terça-feira que não irá renegociar um acordo firmado em 2015 com o Japão sobre mulheres coreanas que foram escravas sexuais de soldados japoneses durante a Segunda Guerra Mundial, mas se comprometeu a utilizar fundos próprios para atender às necessidades das vítimas.

A ministra das Relações Exteriores da Coreia do Sul, Kang Kyung-wha, reiterou que o atual governo não está satisfeito com o acordo e não o considera uma “solução verdadeira”. Para ela, os desejos das vítimas não foram propriamente refletidos no trato.

Kang pediu que o Japão peça desculpas sinceras pelas atrocidades cometidas durante a guerra e que “faça esforços contínuos para ajudar as vítimas a recuperar a honra e dignidade e curem seus corações feridos”. O governo japonês disse que já se desculpou diversas vezes, inclusive na época do acordo, em que um pedido de desculpas do primeiro-ministro Shinzo Abe fazia parte do tratado.