Coreia do Sul e Japão concordam em apoiar novas sanções contra a Coreia do Norte

Os líderes da Coreia do Sul e do Japão concordaram em trabalhar juntos para convencer a comunidade internacional a impor novas sanções contra a Coreia do Norte após o teste nuclear deste domingo, 3.

O primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, e o presidente sul-coreano, Moon Jae-in, conversaram sobre a situação por telefone nesta segunda-feira (pelo horário de Tóquio).

Abe também conversou com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, no domingo à noite, para pedir pressão à Coreia do Norte.