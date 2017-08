Coreia do Sul diz que EUA precisarão de seu consentimento para atacar o Norte

O presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, disse nesta terça-feira que os Estados Unidos precisarão do consentimento de Seul antes de tomar qualquer ação militar na Península da Coreia, e reforçou os pedidos de negociação com seu vizinho do Norte. A declaração aconteceu após Pyongyang desistir do plano de atacar o território americano de Guam com mísseis.

“Nunca mais deverá irromper uma guerra na Península da Coreia. Só a República da Coreia poderá decidir por uma ação militar”, disse Jae-in, usando o nome formal da Coreia do Sul. A embaixada dos EUA em Seul se recusou a comentar o discurso e não houve reação imediata da imprensa estatal norte-coreana.

As declarações de Jae-in foram feitas em meio a preocupações de que a Coreia do Sul está sendo deixada de lado nas rusgas entre os EUA e o líder norte-coreano Kim Jong-un. Elas também refletem as inquietações de que a Coreia do Sul, e, especificamente, sua capital, poderiam arcar com o peso do poder de fogo da Coreia do Norte no caso de um conflito armado.