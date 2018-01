Coreia do Norte vai enviar orquestra ao Sul nos Jogos Olímpicos de Inverno

As duas Coreias entrarem num acordo nesta segunda-feira para o Norte enviar uma orquestra composta por 140 músicos para os Jogos Olímpicos de Inverno, que acontece em fevereiro no Sul.

A Orquestra Samjiyon se apresentará em Seul e em Gangneung, uma cidade na costa leste da Coreia do Sul que sediará os eventos de pista nos Jogos.

O acordo foi finalizado após um longo dia de conversas no vilarejo de Panmunjom nesta segunda-feira. Os dois lados ainda discutirão termos específicos do tratado. As Coreias devem se reunir novamente na quarta-feira. Fonte: Dow Jones Newswires.