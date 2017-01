Coreia do Norte se aproxima de teste de míssil intercontinental, diz Kim Jong Un

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, disse no domingo que seu país está finalizando preparações para o teste de um míssil balístico intercontinental, que marcaria um avanço em sua tentativa de construir uma arma nuclear capaz de atingir os Estados Unidos.

Ao fazer um discurso de fim de ano na rede estatal de TV, Kim também disse que a Coreia do Norte continuaria a aumentar suas capacidades militares, com ênfase em ataques nucleares preventivos, de acordo com uma transcrição de seu discurso pela agência Korean Central.

Kim disse que a Coreia do Norte continuaria a desenvolver armas nucleares até que os EUA encerrem os exercícios militares anuais na Coreia do Sul, reiterando uma exigência de longa data do governo em Pyongyang.

Em 2016, a Coreia do Norte conduziu dois testes nucleares, e lançou dezenas de foguetes. Fonte: Associated Press.