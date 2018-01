Coreia do Norte propõe ao Sul novas conversas sobre Olimpíadas

As conversas para envio do grupo de artistas serão continuadas nesta segunda-feira. Um maestro e dois funcionários de uma orquestra norte-coreana serão parte da delegação.

A Coreia do Sul disse neste sábado que Pyongyang propôs que suas conversas na próxima semana abordem a visita de um grupo de artistas do Norte aos Jogos Olímpicos de Inverno de PyeongChang, e não apenas a participação de atletas norte-coreanos ao país, já acertada no começo da semana.

O Comitê Olímpico Internacional (COI) propôs uma reunião em 20 de janeiro na sede do órgão em Lausanne, na Suíça, entre os dois lados para acertar os detalhes da participação do Norte nos Jogos.

A reaproximação das Coreias ocorre meses depois de Pyongyang acelerar os estudos para fabricação de armas nucleares, o que aumentou as tensões do Ocidente com o país. Fonte: Associated Press.

