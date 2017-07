Coreia do Norte lança míssil no Mar do Japão

O exército sul-coreano disse hoje que a Coreia do Norte lançou mais um míssil balístico no Mar do Japão.

O lançamento é parte de uma série de testes nos últimos meses, ao passo em que o Norte trabalha para construir um míssil com uma ogiva nuclear que possa atingi os Estados Unidos.

Autoridades sul-coreanas disseram em um comunicado que o lançamento de hoje partiu da província de Phyongan. Fonte: Associated Press.