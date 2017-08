Coreia do Norte faz lançamento de mísseis no mar da costa leste

O exército da Coreia do Sul disparou vários mísseis no mar da costa leste, no que parece ser o último teste de armas do país, que tem expandido rapidamente seu programa de mísseis nucleares.

O Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul disse no sábado (horário local) que os projéteis foram disparados de uma área no nordeste do país e voaram cerca de 250 quilômetros.

O Estado-Maior Conjunto disse que os exércitos da Coreia do Sul e dos Estados Unidos estavam analisando o lançamento.