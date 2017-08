Coreia do Norte estaria pronta para conduzir novo teste nuclear

O presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in ordenou mudanças na estrutura militar do país para que Seul possa se ter “imediatamente uma operação ofensiva”, caso a Coreia do Norte “passe do limite”, ou lance um ataque na capital.

Os comentários do presidente ocorrem em meio a notícias de que a agência de Inteligência da Coreia do Sul teria divulgado que a Coreia do Norte estaria pronta para conduzir um sexto teste nuclear.

Ao mesmo tempo, o presidente do Comitê de Relações Exteriores da Câmara dos Representantes nos Estados Unidos, Ed Royce, afirmou hoje que autoridades sul-coreanas teriam o informado que a Coreia do Norte conseguiu construir uma arma nuclear em miniatura e que continua a trabalhar no desempenho de mísseis de longo alcance. Fonte: Dow Jones Newswires.