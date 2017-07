Coreia do Norte diz ter lançado primeiro míssil intercontinental

A Coreia do Norte anunciou hoje ter lançado com sucesso seu primeiro míssil intercontinental. A mensagem do regime de Kim Jong-un contradiz autoridades da Coreia do Sul e dos Estados Unidos, que afirmaram que se tratava de um projétil de médio alcance.

Se confirmado, esse teste intercontinental colocará um novo elemento no cenário dos países que tentam controlar os esforços norte-coreanos para obter um míssil nuclear que possa chegar a qualquer ponto do território dos Estados Unidos.

De qualquer forma, o teste seguirá sendo o mais bem sucedido da Coreia do Norte até o momento, já que o míssil poderia chegar no Alasca.