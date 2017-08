Coreia do Norte diz que continuará realizando testes de mísseis no Pacífico

A Coreia do Norte garantiu que continuará a realizar testes de mísseis tendo o Pacífico como alvo, após ter efetuado o lançamento de um projétil que sobrevoou o Japão antes de cair no mar. A promessa foi feita em uma comunicado divulgado pela agência estatal norte-coreana KCNA.

De acordo com a publicação, o líder do país, Kim Jong-un, expressou “grande satisfação” com o mais recente teste de míssil e disse que o lançamento é o primeiro passo de uma operação militar no Pacífico. Pyongyang também alertou que o teste “é um prelúdio significativo para conter Guam”. No início do mês, a Coreia do Norte ameaçou lançar mísseis de médio a longo alcance no território de Guam, que é administrado pelos Estados Unidos e que contém bases militares americanas.

Para Kim Jong-un, o território de Guam é uma “base avançada de invasão”, sendo necessário acelerar os trabalhos para colocar a força estratégica do país em uma base moderna, “realizando mais exercícios de lançamento de mísseis balísticos”. De acordo com a KCNA, o último teste foi feito com o projétil Hwasong-12, de alcance intermediário. Além disso, os exercícios militares conjuntos dos EUA e da Coreia do Sul foram usados como justificativa pela Coreia do Norte para o último lançamento.