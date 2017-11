Coreia do Norte condena falas de Trump e o chama de ‘lunático’

O Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Norte condenou neste sábado a defesa do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, da desnuclearização do país e qualificou o líder americano de “lunático”.

No primeiro comunicado oficial desde o início da visita de Trump à Ásia, a chancelaria afirmou que “a bélica viagem de Trump à região tem como objetivo confrontar nosso país, tentando remover nosso sistema nuclear de autodefesa”.

O texto acusa ainda Trump de tentar “demonizar” a Coreia do Norte e manter o país afastado da comunidade internacional.