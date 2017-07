Coreia do Norte ameaça lançar ataque nuclear “no coração dos EUA”

A Coreia do Norte ameaçou lançar um ataque nuclear “no coração dos Estados Unidos”, caso o governo do presidente Donald Trump tente realizar alguma mudança no regime de Kim Jong Un, informou a agência de notícias estatal norte-coreana nesta terça-feira.

Na semana passada, em um fórum, o diretor da Agência Central de Inteligência (CIA, na sigla em inglês) dos EUA, Mike Pompeo, fez alusão à possibilidade de uma mudança no regime norte-coreano. “Se os EUA se atreverem a mostrar até o menor sinal de tentativa de remover nossa liderança suprema, lançaremos um golpe implacável no coração dos EUA com o nosso poderoso aparato nuclear”, disse a KCNA.

De acordo com a agência norte-coreana, as observações de Pompeo “passaram do limite, e agora ficou claro que o objetivo final do governo Trump é a mudança de regime”.