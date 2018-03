Continuo aberto a participar de depoimento a Mueller, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou há pouco que continua aberto para depor ao conselheiro especial Robert S. Mueller, que investiga a suposta ligação de membros da campanha do mandatário em 2016 com autoridades da Rússia.

“Eu adoraria fazê-lo”, disse o presidente, em referência ao depoimento.

A versão do presidente não condiz, no entanto, com a postura de seus advogados. Na segunda-feira, a defesa de Trump forneceu documentos adicionais com descrições de momentos-chave da campanha de 2016 para a equipe de Mueller.

Os advogados tentam, desta forma, evitar um depoimento cara a cara de Trump com Mueller, que já foi alvo indireto de críticas do presidente. Eles temem que o bilionário se exceda diante do investigador.

Mais cedo, o advogado John Dowd, um dos membros da defesa do presidente, pediu demissão.