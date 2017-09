Conselho Europeu pede para que ONU adote mais sanções contra a Coreia do Norte

A União Europeia está pronta para endurecer as sanções contra a Coreia do Norte, disse uma autoridade do bloco após o país asiático conduzir um grande teste nuclear.

Em um comunicado, o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, também pediu para que o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) adotasse novas sanções contra o país, alegando que “as apostas estão ficando muito altas”.

Tusk afirmou que o último teste dos coreanos “viola gravemente” as obrigações do país sob a lei internacional. Fonte: Dow Jones Newswires.