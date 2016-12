Conselho de Segurança da ONU irá votar resolução sobre cessar-fogo na Síria

O Conselho de Segurança das Nações Unidas irá votar neste sábado uma resolução que pode endossar o acordo de cessar-fogo na Síria, negociado pela Rússia e pela Turquia. Além disso, a ONU pode reiterar o apoio a um roteiro que restabeleça a paz na região, com o início de um governo transitório.

A resolução também pede um acesso “rápido, seguro e sem impedimentos” para fornecer ajuda humanitária em todo o país. Além disso, a ONU aguarda, com expectativa, uma reunião marcada para o fim de janeiro entre o governo sírio e a oposição a Bashar al-Assad em Astana, capital do Casaquistão. A reunião é vista pelas Nações Unidas como “parte importante do processo político liderado pela Síria”. Fonte: Associated Press.

