Conselho da Segurança da ONU pode votar hoje resolução contra Coreia do Norte

A Coreia do Norte ameaçou causar “a maior dor e sofrimento” sobre os Estados Unidos, caso o Conselho de Segurança das Nações Unidas imponha novas sanções contra o país após o lançamento de seu último teste de míssil, na semana passada. O Órgão máximo da ONU pode votar uma resolução contra o país ainda hoje, segundo diplomatas.

“Caso os EUA eventualmente consigam aprovar uma ‘resolução’ ilegal e injusta, impondo sanções mais duras, a Coreia do Norte garantirá que os norte-americanos paguem o preço”, informou o ministério de Relações Exteriores do regime de Pyongyang nesta segunda-feira.

O alerta do governo de Kim Jong Un ocorre no momento em que diplomatas discutem os detalhes de um projeto de resolução encabeçado pelos EUA contra a Coreia do Norte. Estima-se que a resolução deva ser votada ainda hoje no Conselho de Segurança da ONU. As sanções propostas devem atingir as importações de petróleo da Coreia do Norte, que são, na maioria, da China e também da Rússia.