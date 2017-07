Congresso venezuelano confirma nomeação de vice-procurador-geral

A Assembleia Nacional da Venezuela confirmou nesta segunda-feira a nomeação de Rafael González como vice-procurador-geral do país, em um gesto de desafio à Suprema Corte do país, que na semana passada emitiu uma sentença anulando o ato.

Segundo a lei do Ministério Público, está entre as atribuições do procurador-geral nomear os funcionários que vão compor sua equipe e submetê-los ao Congresso, afirmou a procuradora-geral Luisa Ortega Díaz.

“O Ministério Público e a Assembleia têm legitimidade”, afirmou Luisa durante a sessão no Legislativo, que é dominado pela oposição.