Congresso dos EUA deve atrelar ajuda do Harvey ao aumento do teto da dívida

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Steven Mnuchin, disse hoje que pediu para que o Congresso combinasse um pacote de ajuda de US$ 7,9 bilhões para as regiões afetadas pela tempestade Harvey ao aumento do limite de empréstimo do país, afirmando que era hora de “colocar a política de lado” para que as vítimas no Texas consigam a ajuda que precisam.

“O presidente e eu acreditamos que isso pode ser atrelado ao financiamento para o Harvey. Nossa prioridade é garantir que o estado consiga o dinheiro”, disse. “Isso é importante e, para fazermos isso, precisamos garantir o aumento do limite da dívida”.

Trump planeja se encontrar com líderes congressistas de ambos partidos nesta semana, ao passo em que OS legisladores retornam a Washington após o recesso de verão.