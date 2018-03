Congresso do Povo da China reconduz Li Keqiang ao cargo de primeiro-ministro

O Congresso do Povo da China reelegeu neste domingo o número dois do Partido Comunista, Li Keqiang, para o cargo de primeiro-ministro do país, mantendo-o no poder por mais cinco anos.

Keqiang recebeu 2.964 votos a favor de sua permanência no governo, contra apenas dois votos contrários. A votação ocorre um dia depois de o presidente da China, Xi jinping, ter sido reconduzido ao cargo, sem limites para o número de mandatos em que poderá servir. Também no sábado, um aliado estratégico de Xi, Wang Qishan, foi apontado para a vice-presidência do país.

Historicamente, o primeiro-ministro é a figura mais importante da área econômica na China, mas Xi, o líder mais proeminente do país desde Mao Zedong, afastou Li de muitas das incumbências mais relevantes do cargo. Xi tomou para si a liderança de órgãos do partido que supervisionam a reforma econômica e a industrial estatal da China.

Também foi aprovada hoje a indicação de Yang Xiaodu como diretor da Comissão Nacional de Supervisão, criada a partir da fusão do órgão interno do partido dedicado a investigações contra a corrupção com outro departamento que supervisionava servidores públicos. A Comissão terá o poder de deter suspeitos por até seis meses sem a aprovação de uma corte da Justiça.

Analistas políticos vêm a criação da agência anti corrupção como parte dos esforços do partido de controlar o governo e a sociedade. Xi tem promovido uma maratona de campanhas contra corrupção que já atingiu milhares de autoridades governamentais e executivos de empresas estatais. Fonte: Associated Press.