Congresso da Colômbia aprova histórica lei de anistia para as Farc

Ambas as casas do Congresso da Colômbia aprovaram a lei sobre anistia para rebeldes esquerdistas sob o acordo de paz do governo com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) para terminar meio século de conflito.

A medida abrange a maior parte das infrações cometidas pelos combatentes, mas não a guerrilheiros que cometeram crimes de guerra ou violações de direitos humanos, cuja guerra causou mais de 220 mil mortes e deslocou quase 6 milhões colombianos.

A Câmara dos Deputados aprovou a medida na quarta-feira de manhã, e o Senado no fim da noite.

A anistia foi um passo importante na implementação do acordo de paz, que apela aos lutadores das Farc para começarem a desarmar os campos monitorados pela Organização das Nações Unidas (ONU) em toda a Colômbia. Fonte: Associated Press.