Congressistas italianos elegem presidentes da Câmara e do Senado

Os congressistas italianos conseguiram eleger os presidentes das duas Casas do Parlamento neste sábado, com o Senado indo para o Forza Italia, e a Câmara para o Movimento 5 Estrelas. Apesar do acordo, ainda não houve formação de governo.

Maria Elisabetta Alberti Caesellati, aliada de longa data do ex-primeiro-ministro Silvio Berlusconi, tornou-se a primeira mulher a presidir o Senado. Já Roberto Fico, do 5 Estrelas, foi escolhido como presidente da Câmara dos Deputados.

As escolhas se deram 20 dias depois das eleições parlamentares italianas, que terminaram divididas, uma vez que nenhum partido conquistou maioria absoluta. Os mais votados, o Movimento 5 Estrelas e a coalizão formada pelo Forza Itália e pelo Liga Norte, estão longe de um acordo para a formação de governo. As negociações devem se arrastar por semanas. Fonte: Associated Press.