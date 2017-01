Com maioria republicana, novo Congresso dos EUA promete desmantelar Obamacare

Nesta terça-feira, o novo Congresso americano toma posse com uma agenda que inclui cortes de impostos, rejeição de novas leis e revogação do projeto de saúde implementado durante o governo de Barack Obama. Câmara e Senado serão dominados pelo Partido Republicano que, em 20 de janeiro, passará a assumir, também, a Casa Branca, com Donald Trump substituindo Obama na presidência dos Estados Unidos.

Será a primeira vez que os republicanos irão comandar o Legislativo e o Executivo desde 2007 – o que cria grandes expectativas dentro do partido quanto às metas de longo prazo que pretende promulgar. Recentemente, Trump se reuniu com o senador David Perdue, com conversas sobre “como obter resultados na primeira parte do ano”, de acordo com Perdue. Nesta terça, os novos senadores irão tomar posse e fazer o juramento ao vice-presidente dos EUA, o democrata Joe Biden, e os novos representantes farão o mesmo diante do presidente da Câmara, o republicano Paul Ryan.

A promessa do Partido Republicano é a de fazer do governo americano uma força “ainda mais poderosa” na economia. Um de seus primeiros objetivos é desmantelar o Ato de Cuidado Acessível, que ficou conhecido como Obamacare. Os republicanos prometem iniciar o movimento no Senado já nesta semana. Ao mesmo tempo, o presidente Barack Obama irá se reunir com legisladores democratas para achar uma maneira de impedir que o Obamacare seja desfeito. Fonte: Dow Jones Newswires.