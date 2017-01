Colapso de prédio em chamas no Irã mata 30 bombeiros

Um alto edifício da capital do Irã pegou fogo e desabou nesta quinta-feira, matando ao menos 30 bombeiros e ferindo outras 75 pessoas, informou a mídia estatal Press TV.

O desastre se abateu sobre o edifício Plasco, uma estrutura icônica de 17 andares no centro de Teerã e ao norte do principal mercado. A razão do incêndio ainda não foi descoberta.

LEIA TAMBÉM: Acidente com trem na Índia mata ao menos 96 pessoas

Os bombeiros lutaram durante horas para apaziguar o fogo, enquanto a polícia tentou conter comerciantes que tentavam voltar para salvar suas mercadorias.

O edifício, no entanto, ruiu em questão de segundos, um evento que foi mostrado ao vivo pela televisão.

Jalal Maleki, o porta-voz do Corpo de Bombeiros, afirmou que dez postos dos bombeiros atenderam o chamado do Plasco, que surgiu perto das 8h, horário local.

LEIA TAMBÉM: Projeção aponta vitória do "não" em referendo na Itália

O edifício foi construído no início da década de 1960 pelo empresário judeu iraniano Habib Elghanian, e foi o mais alto de seu tempo. Elghanian foi acusado de espionagem e executado após a Revolução Islâmica de 1979, um movimento que fez boa parte da comunidade judia do país emigrar. Fonte: Associated Press.