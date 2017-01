Cinco pessoas são assassinadas durante Ano Novo em Acapulco, no México

Pelo menos cinco pessoas foram mortas durante o fim de semana do Ano Novo na cidade mexicana de Acapulco, incluindo três homens encontrados decapitados em um bairro central.

As cabeças foram encontradas no sábado em uma rua residencial no teto de um carro, com os corpos dentro. Os assassinatos foram confirmados por um policial que não tinha autorização para falar publicamente sobre o assunto.

Um policial também foi morto a tiros por homens não identificados enquanto assistia a cena de um acidente de trânsito e um taxista era morto dentro de seu táxi.

Neste domingo, outro policial foi morto em Atoyac de Alvarez, a cerca de 90 quilômetros de Acapulco. Fonte: Dow Jones Newswires.