Cidades dos EUA fazem atos contra supremacistas brancos

Diversas cidades dos Estados Unidos tiveram manifestações contra supremacistas brancos e outros grupos extremistas que estão vindo à tona nos últimos tempos neste sábado.

Em Atlanta, na Geórgia, centenas de pessoas marcharam do centro da cidade até a casa de Martin Luther King Jr. Os organizadores pediam que os manifestantes praticassem os valores de King e garantissem que não houvesse violência. Em Dallas, no Texas, a polícia espera um ato noturno na praça da prefeitura, que fica perto do memorial de guerra da cidade. Vários atiradores de elite ocupam o topo de prédios próximos.

Mais cedo, manifestantes ocuparam as ruas de Laguna Beach, na Califórnia, na véspera de um ato planejado pelo grupo “America First!”, que planeja fazer uma manifestação contra imigração ilegal no mesmo lugar amanhã.