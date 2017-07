Choque entre ônibus e caminhão deixa 18 mortos e diversos feridos na Alemanha

A batida de um ônibus em um caminhão em uma estrada na Bavaria, sul da Alemanha, deixou ao menos 18 mortos e 30 feridos nesta manhã. O veículo, que levava cidadãos alemães, na maioria idosos, pegou fogo, segundo informações da polícia.

De acordo com as autoridades, especialistas forenses foram levados ao local para identificar os corpos. “A investigação do acidente é muito complexa e deve consumir muito tempo”, declarou a porta-voz da polícia, Irene Brandenstein.

O acidente ocorreu na madrugada de segunda-feira, na estrada A9. O ônibus, em que viajavam 46 passageiros e dois motoristas, bateu na traseira de um caminhão e logo pegou fogo. Fonte: Associated Press.