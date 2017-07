Chinesa Cosco Shipping vai comprar a Orient Overseas por US$ 6,3 bilhões

O conglomerado chinês Cosco Shipping Holdings vai comprar a participação majoritária da Orient Overseas International para criar uma gigante global de exportações, de acordo com um documento da Bolsa de Valores de Hong Kong.

O documento diz que a Cosco vai pagar US$ 10,07 por ação, um prêmio de 38% sobre o preço da ação da Oriente na sexta-feira. O preço total do acordo será de US$ 6,3 bilhões. Fonte: Associated Press.

