China prega respeito mútuo após fala dura de indicado de Trump

A China reiterou o respeito mútuo e a cooperação com os Estados Unidos após declarações duras dadas pelo escolhido por Trump para chefiar o Departamento de Estado, Rex Tillerson.

Em sabatina no Senado realizada ontem, o ex-CEO da Exxon Mobil afirmou que os EUA precisam enviar à China “um sinal claro” de que sua atividade de construção de ilhas artificiais em uma região marítima disputada com outros países no sudeste asiático precisa parar. Tillerson chegou a afirmar que o acesso às ilhas já construídas não seria permitido, mas não deu detalhes sobre como isso seria feito.

LEIA TAMBÉM: Brasil expressa satisfação com pacto entre Colômbia e Farc

Hoje, o porta-voz do Ministério de Relações Exteriores, Lu Kang, afirmou que as tensões recuaram a respeito da região marítima, estratégica por ser rota de passagem de boa parte do comércio internacional. Países de fora da região, por outro lado, deveriam apoiar esforços pela estabilidade.

Diplomatas chineses afirmam que não estão especialmente preocupados pela retórica mais dura de Trump e de sua equipe, e que a China não irá mudar sua abordagem. Fonte: Associated Press.