China pede maior integração econômica entre os Brics

Dos US$ 197 bilhões de investimentos externos realizados pelos Brics em 2016, apenas 5,7% foram destinados a negócios nos países do bloco, disse nesta segunda-feira o presidente da China, Xi Jinping. Para ele, a estatística revela que há um grande espaço para ampliar a integração econômica entre Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul.

No discurso de abertura da 9ª Cúpula dos BRICS em Xiamen, Xi disse que os cinco parceiros devem trabalhar para aprofundar sua cooperação e lançar uma segunda “década de ouro” de crescimento. O presidente chinês defendeu que os cinco países explorem as complementaridades de suas estratégias de desenvolvimento e adotem medidas pragmáticas, que produzam resultados econômicos tangíveis.

Com 40% da população e 25% do território do planeta, os cinco países eram vistos como a grande promessa da economia mundial no começo da década passada, quando eram impulsionados pela alta no preço das commodities e o sucesso da integração da China e da Índia a cadeias produtivas globais.