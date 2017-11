China não concederá alívio de dívida à Venezuela

A China anunciou nesta quinta-feira que não ofereceu qualquer alívio de dívida à Venezuela, mas disse ter confiança de que o país conseguirá lidar com o problema.

O comunicado do Ministério das Relações Exteriores veio um dia após a Rússia e a Venezuela assinarem um acordo em Moscou que prevê o pagamento de US$ 3,15 bilhões da dívida em 10 anos. Para comparar, a Venezuela deve US$ 23 bilhões à China.

“Nós acreditamos que o governo venezuelano e seu povo são capazes de lidar de maneira apropriada com a questão da dívida”, disse o porta-voz do ministério, Geng Shuang.