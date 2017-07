China: lançamento de foguete para transportar satélite falha

O vídeo da transmissão ao vivo mostrou o foguete decolar e disparar no céu, com uma voz indicando que tudo estava indo bem. Não era claro, a partir da transmissão ao vivo, se alguma coisa tinha dado errado. Também não estava claro se o foguete, que estava carregando um satélite de comunicação, havia entrado em órbita.

Os especialistas investigarão a causa da falha no lançamento do Long March-5 Y2, o segundo foguete de transporte pesado da China, do Wenchang Space Launch Center, na província de Hainan, no sul do país, informou a Xinhua.

Vários lançamentos do Long March-5 foram agendados para preparar a sonda lunar da China, a estação espacial tripulada e as missões para Marte, de acordo com a Xinhua. O lançamento de domingo seria a última missão antes que o foguete fosse levar uma sonda lunar no final deste ano. Não ficou imediatamente esclarecido como o fracasso de domingo afetará as missões planejadas. Fonte: Associated Press.