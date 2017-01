China inicia 2017 encoberta por densa camada de poluíção e governo emite alertas

Pequim e outras cidades do norte e centro da China foram encobertas por uma espessa fumaça nesta segunda-feira, levando as autoridades a atrasarem dezenas de voos e fecharem estradas próximas.

O Escritório Municipal de Proteção Ambiental de Pequim estendeu um alerta “para a poluição do ar por mais três dias. A fumaça em Pequim estava prevista para acabar nesta segunda-feira.

O “alerta laranja” é o terceiro nível, precedendo um “alerta vermelho”, no sistema de alertas de quatro camadas. No domingo, 25 cidades da China emitiram “alertas vermelho” por causa da poluição, o que leva à suspensão das aulas escolares, fábricas fecham e áreas em construção ficam paralisada.

Mais de 300 voos da cidade de Tianjin, no norte, foram cancelados no domingo devido à má visibilidade. Autoridades implementaram equipes de inspetores para verificar os poluentos das fábricas, de acordo com relatórios. Fonte: Associated Press