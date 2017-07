China diz que relações com Rússia estão “na melhor fase na história”

O presidente da China, Xi Jinping, afirmou nesta segunda-feira que as relações entre seu país e a Rússia estão em seu “melhor momento na história” e demonstrou a esperança de que o G-20 continue a apoiar o comércio multilateral e a liderança no crescimento impulsionado pela inovação, de acordo com a agência estatal Xinhua.

Xi falou em entrevista à imprensa russa, antes de partir para uma visita de Estado que ele realiza nos dias 3 e 4 de julho para a Rússia. O presidente chinês deve então seguir para a Alemanha, onde participará da reunião do G-20 em Hamburgo.

LEIA TAMBÉM: Papa afirma que não tentará convencer Trump a minimizar políticas de imigração

A China e a Rússia têm construído uma confiança mútua política e estratégica de alto nível, segundo Xi, que mencionou a resolução de antigas disputas fronteiriças. “Eu acredito que a visita dará novo ímpeto ao crescimento das relações bilaterais”, afirmou Xi, segundo a Xinhua.