Chile e Bolívia enfrentam tensão bilateral após prisão de policiais

A prisão de dois policiais do Chile perto da fronteira com a Bolívia voltou a estremecer a relação bilateral entre os dois países sul-americanos. Na tarde desta sexta-feira, a presidente Michelle Bachelet informou que dois chilenos foram detidos por agentes bolivianos enquanto patrulhavam a zona fronteiriça de Ollague e que a volta deles era negociada. Horas depois, o Ministério do Governo da Bolívia confirmou a informação em comunicado, mas acrescentou que os policiais foram detidos após cruzarem a fronteira “ilegalmente” em um veículo em grande velocidade.

“Os policiais, ao perceberem a presença da polícia boliviana, tentaram fugir”, afirmou o documento. A nota acrescenta que com os policiais foram encontrados uma pistola, um fuzil e um revólver e que eles foram detidos, mas “respeitando-se” seus direitos.

Nove dias antes, dois militares bolivianos e outros sete cidadãos do país retornaram à Bolívia, após ficarem mais de três meses detidos em uma prisão chilena. A Justiça local os acusou e condenou por três anos de prisão por tráfico de drogas, roubo com intimidação, contrabando e porte ilegal de armas, mas comutou as penas por expulsão e uma multa equivalente a US$ 48 mil. Os cidadãos bolivianos negaram qualquer crime e garantiram que perseguiam contrabandistas, por isso estavam em território chileno.