Cessar-fogo na Síria abre espaço para diálogos de paz na região, diz ONU

Foto: Bundesregierung - Kugler

A Organização das Nações Unidas (ONU) parabenizou o acordo entre a Rússia e os Estados Unidos para o cessar-fogo no sudoeste da Síria. Segundo a organização, a medida deve permitir o surgimento de diálogos para promover a paz na região.

Os Estados Unidos e a Rússia chegaram a um acordo de cessar-fogo no sudoeste da Síria, de acordo uma autoridade americana. O acordo ocorreu ontem, no mesmo dia em que o presidente russo, Vladimir Putin, e o presidente dos EUA, Donald Trump, se encontraram pela primeira vez na Alemanha, em uma reunião bilateral durante a cúpula do G-20.

LEIA TAMBÉM: Catar diz que Kuwait tenta solucionar crise diplomática com países árabes

Segundo o enviado especial da ONU na Síria, Ramzy Ramzy, o anúncio é um passo na direção certa. Ele afirmou que outras áreas da Síria tendem a seguir o mesmo caminho.